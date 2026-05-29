帰宅後のバッグや羽織りもの、ちょっと置いておくつもりが、気づくと床やソファに置きっぱなしになっていませんか？ 今回は、100均で見つけたワイヤーバスケットをそのまま使わず、キャスター付きの収納ワゴンにアレンジ。実際に作って、使い勝手や気になったポイントをチェックしてみました。 用意するのはワッツで見つけた3アイテムだけ 今回使うのは、100円ショップ【Watts（ワッツ）】で見つけた「ワイヤ