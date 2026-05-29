【モデルプレス＝2026/05/29】女優の綾瀬はるかと千鳥の大悟が5月29日、都内で開催された映画「箱の中の羊」初日舞台挨拶に、耼木里夢、是枝裕和監督とともに出席。カンヌ国際映画祭を振り返った。【写真】40歳大河女優、大胆肩出しドレス姿◆大語、カンヌで綾瀬はるかをエスコート「日本に帰ってきてものすごく言われる」本作は、第79回カンヌ国際映画祭【コンペティション部門】にも正式出品。フランスでは、カンヌ国際映