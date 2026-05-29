筆者の友人Oの話です。子どもが生まれてから「オーガニックで安全性の高い商品」が気になる様になったO。子育てサークルで、そうした商品を扱う紹介制の通販サービスを利用している女性Aさんと知り合い、Aさんの入会している会員制クラブの紹介を受けました。ところが、紹介者Aさんから気になる言動や違和感を感じる様に。--そこには目には見えない、鎖の存在があったのです。 安全性の高いものを求めて