◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム２―４巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人・井上温大投手（２５）が敵地で先発し、５回８６球３安打２失点で降板。４勝目の権利を持ってリリーフ陣に後を託した。丸、大城のタイムリーでいきなり２点の援護をもらうと、初回から今季最速タイ１５２キロを計測するなど２Ｋ。３者凡退で立ち上がった。しかし２回に野村の右前適時打、４回も野村に左犠飛を許して２―２と追いつ