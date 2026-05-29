◇交流戦広島─ソフトバンク（2026年5月29日みずほペイペイ）広島は今季2度目の4連敗。同ワーストの借金10に膨れ上がり、5月の負け越しが決まった。先発・玉村は、2回1死三塁から山本祐の遊ゴロ間に先制点を許すと、3回は先頭の正木に中越えソロを被弾。序盤から再三、走者を背負いながらも尻上がりに修正して7回2失点も、初黒星を喫した。一方、打線は交流戦通算6勝0敗で、同戦で2戦2勝だった大関の攻略に苦しんだ。各