『＃台所のあるところ』累計100万部を超えるベストセラー『三千円の使いかた』をはじめ、お金や生活、暮らしをテーマに数々の作品を生み出している原田ひ香さん。最新作『＃台所のあるところ』では、誰しものそばにある「台所」をめぐって6人の女性が描かれます。【写真】この記事の写真を見る（3枚）原田さんが台所に寄せる想いや小説が生まれたきっかけについて、担当編集者がお話を伺いました。（前編／後編はこちら）◆◆