◇交流戦ソフトバンク2―0広島（2026年5月29日みずほペイペイD）ソフトバンクの大関友久投手が1安打完封の快投を見せた。交流戦は過去11試合で無傷の6勝を挙げていたが、これで7勝目。広島戦は3戦3勝となった。立ち上がりから安定感のある投球を続け、打たれた安打は4回1死から菊池に許した左翼線二塁打の1本だけだった。打線は2回に先制すると、3回に正木がバックスクリーン左への強烈な3号ソロを放ち、加点した。