◇プロ野球セ・パ交流戦 ソフトバンク 2-0 広島（29日、みずほPayPayドーム）交流戦最初のカードとして本拠地にロッテを迎え、3連敗を喫していた広島。戦いの場を移したソフトバンクとの初戦でも完封負けを喫しました。この日の先発は玉村昇悟投手。初回を無失点の立ち上がりとするも、2回には先頭・柳田悠岐選手に二塁打を浴び、2度のゴロの間に生還を許しました。さらに3回には正木智也選手のソロホームランを浴び失点。2点リー