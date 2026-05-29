◇プロ野球 交流戦 日本ハム-巨人（29日、エスコンフィールドHOKKAIDO）巨人の井上温大投手が29日、日本ハムとの交流戦に先発登板。5回2失点で降板しました。巨人は初回、先頭の泉口友汰選手がフォアボールで出塁すると吉川尚輝選手がヒット、さらに丸佳浩選手のタイムリーで先制に成功します。その後1アウト1塁2塁でこの日「5番・DH」に入った大城卓三選手にもタイムリーが生まれ、初回に2点を獲得しました。援護を受けた井上投手