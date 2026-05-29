〈「夜中に冷蔵庫に頭を突っ込んでいると後ろから……」原田ひ香のちょっとホラーな“冷蔵庫愛”が生んだ小説〉から続く『＃台所のあるところ』累計100万部を超えるベストセラー『三千円の使いかた』をはじめ、お金や生活、暮らしをテーマに数々の作品を生み出している原田さん。最新作『＃台所のあるところ』では、誰しものそばにある「台所」をめぐって6人の女性が描かれます。【写真】この記事の写真を見る（3枚）原田さん