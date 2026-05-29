ウクライナのクレバ副首相は、黒海の「海上回廊」を航行していた外国船籍の商船3隻がロシアの無人機によって攻撃されたと明らかにしました。ウクライナのクレバ副首相は29日、ロシアが28日の夜から29日の未明にかけて、穀物などを輸送するために黒海に設定された「海上回廊」を航行していた外国船籍の商船3隻を攻撃したとSNSで明らかにしました。この攻撃によりバヌアツ船籍の商船で火災が発生しましたが、火は乗組員によって消し