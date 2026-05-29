フォロワー380万人を誇る人気TikTokerでインフルエンサーのなな茶が29日、自身のインスタグラムを更新。第1子女児を出産したことを発表した。「【出産のご報告】この度、第一子となる女の子を出産いたしました」と第1子女児出産を報告。「分娩時間は16時間、3674gの大きくて立派な赤ちゃんです。お産は決して簡単なものではなく、出血多量で一時はハラハラする大変な局面もありましたが、医療スタッフの皆さんのおかげで、現在