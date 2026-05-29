愛知県内の店舗で2024年、他人名義の決済サービスのコード画面を示し、商品をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた女性被告に、名古屋地裁（岩田澄江裁判官）が無罪判決を言い渡していたことが29日、分かった。名古屋地検は控訴期限までに控訴せず、5月上旬に無罪が確定した。被告は24年1月に知人と共謀して商品を詐取したとして起訴された。詐欺の故意や知人との共謀が認められるかどうかが争点となり、検察側は懲役2年6月を