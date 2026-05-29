犬の足にあらわれる「危険な症状」5選 1.足を浮かせて歩く、引きずる 犬が歩くときに片足をひょこひょこと浮かせたり、地面に足をつけずにケンケンしたりするのは、明らかな痛みのサインです。また、足の甲を地面にこするように引きずって歩く場合は、痛みだけでなく神経に問題が起きている可能性があります。 これらは、急な怪我による骨折や脱臼だけでなく、加齢による関節の変化や、背中の神経のトラブルが原因かも