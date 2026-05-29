犬のてんかんとは？ 犬のてんかんとは、「24時間以上の間隔を空けて少なくとも２回以上の非誘発性てんかん発作を示す病態」と定義されています。 脳の異常な興奮によって、意識を失ったり、痙攣を起こしたりする疾患です。愛犬が発作を起こしてしまったら驚いてしまうかと思いますが、適切な治療によって発作をコントロールできることが多いと言えます。 ただし、中にはコントロールが難しい「難治性て