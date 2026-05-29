犬のリードは持ち方を間違えると事故やケガの原因に 「ちゃんとリードを持っていたはずなのに、散歩中にヒヤッとする出来事があった」という経験はありませんか。犬との散歩は楽しく貴重な時間です。しかし、リードの持ち方によっては、安全性が大きく左右されることも…。 特に、引っ張る力が強い犬や、突然走り出すことがある犬の場合、間違った持ち方をしていると、以下のようなトラブルを招く危険