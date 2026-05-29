5月31日、投開票を迎える新潟県知事選挙。現職と新人の3人による争いは最終盤に入りました。候補者たちは熱い訴えで支持を呼びかけています。 ◆現職と新人2人が立候補 立候補しているのは届け出順に現職の花角英世さん、元県議で新人の土田竜吾さん、元五泉市議で新人の安中聡さん。いずれも無所属の3人です。 ◆最終盤の訴え 投開票日まで残り2日。新人の土田竜吾さんは街頭演説を重ね有権者と顔を合わせることで