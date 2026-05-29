県の内外の日本酒などをお得に楽しめるイベントが、長崎市で始まりました。 波佐見町の今里酒造が手掛ける「六十餘洲」や、約400年の歴史を持つ静岡県の初亀醸造の「瓢月」など、18の酒蔵の自慢の銘酒が集まりました。 長崎市のアミュプラザ長崎かもめ広場で始まった「AMU よか酒 ひろば」は、幅広い世代に食事と合う酒の種類やおいしさを知ってもらいたいと、JR長崎シティとアミュプラザ長崎に店を構える酒店が開