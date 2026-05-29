気象情報です。 29日も長崎市では26.5℃と季節先取りの暑さとなりました。 消防によりますと、長崎市では87歳の男性が畑で倒れているのが見つかり、熱中症のため亡くなりました。 こまめな塩分、水分補給などの熱中症対策を行ってください。 ▽30日(土)の天気 ▽30日(土)の気温 ▽30日(土)の熱中症情報 ▽30日(土)の海上 風と波 ▽週間天気