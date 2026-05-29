All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年5月7日に回答があった、静岡県在住70歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：緑の指年齢性別：70歳男性居住地：静岡県家族構成：本人、妻（68歳）、長男（38歳）住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の職業：公務員リタイア前の年収：950万円現預金：3500万円リスク資産：1500万円「年間100万円の貯金」手厚い年金、住宅ローン完