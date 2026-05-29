甘みがギュッと詰まった “旬の味覚” の魅力をPRしました。 長崎市のJR長崎駅西口広場で、県産農作物の即売会が開かれました。 みずみずしい粒がぎっしり詰まった「スイートコーン」。 糖度が高くシャリっとした食感が特徴の「小玉スイカ」もあります。 即売会は、島原半島の旬の味覚を楽しんでほしいとJA全農ながさきが2年ぶりに開催しました。 （買い物客） 「粒がしっかり詰まっていて、味