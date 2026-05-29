サッカー日本代表・上田綺世選手の妻で、モデルの由布菜月さんは5月28日、自身のInstagramを更新。新生児期の思い出が詰まった親子ショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】新生児期の親子ショット思い出を振り返る由布さんは「あっというまに過ぎていった新生児期間お家で過ごした1ヶ月がもう懐かしい」「毎日すくすく育ってくれてありがとう」とつづり、13枚の写真を披露。赤ちゃんと頬を寄せ合う姿や、鏡越しの自撮り