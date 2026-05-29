私たちは目で見ることで、外界を認識していますが、その作業は光があるからこそ成立しています。目は、物体から跳ね返ってくる光を受け取ることで、物体の色や形、大きさ、立体感などを認識しています。そして、この光の刺激を受け取り、脳へ送る電気信号に変換する役割を担っているのが「網膜」です。今回は網膜の仕組みについて紹介します。網膜は3層構造をとっており、網膜に届いた光の刺激は、まず「神経節細胞」や「双極細胞