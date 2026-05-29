9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が、6月5日発売のラグジュアリー・ファッション『Precious』（小学館）特別版の表紙を飾る。【写真】「カナダで過ごす今」神秘的な自然の中に佇む目黒蓮2004年の創刊以降、『Precious』の表紙を飾った唯一の男性が目黒であり、今回は2年ぶり2度目の特別版表紙への起用となった。現在、ディズニープラス配信ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン２の撮影のためカナダに滞在している目黒。今回の撮影