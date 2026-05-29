無人偵察機グローバルホーク＝2017年5月、米軍横田基地米空軍の無人偵察機グローバルホークを運用する部隊が、グアムのアンダーセン空軍基地から東京都の横田基地へ移転することが29日、防衛省への取材で分かった。計3機が配備され、要員は約150人規模となる見込み。新たな施設は建設しない。今年夏から順次移るとしている。これまでは、横田基地や青森県の三沢基地に一時展開として飛来していた。防衛省によると、米軍から、