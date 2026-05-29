水素社会の実現を求める緊急声明を受け取り、大村秀章愛知県知事（左）、小池百合子東京都知事（右）と写真に納まる高市首相＝29日午後、首相官邸高市早苗首相は29日、大村秀章愛知県知事、小池百合子東京都知事らと官邸で面会し、水素社会の実現を求める緊急声明を受け取った。中東情勢に伴う原油の供給不安定化を念頭に「化石燃料への依存から抜け出し、水素エネルギーを活用する取り組みを強化したい」と意欲を示した。面会後