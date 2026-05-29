会期延長を議決した大阪市議会＝29日午後大阪市議会は29日、予定されていた副議長の選出を巡り紛糾し、会期延長となった。「大阪都構想」を推進する政治団体・大阪維新の会と、反対の他会派による対立の余波を受けた形だ。慣例では第2会派の公明党から副議長が選ばれるが、都構想に関する維新主導の議会運営が不満だとして公明が固辞。自民党なども維新の打診を断り、調整が続いていた。28日の各会派幹部の協議で元維新の無