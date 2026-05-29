【ニューヨーク＝木瀬武】ＡＩ（人工知能）開発を手がける米新興企業アンソロピックは２８日、サイバー攻撃に悪用される懸念から非公開としてきた最新のＡＩモデル「クロード・ミュトス」と同等のモデルを数週間以内に全ての顧客向けに提供すると発表した。安全対策が進み、提供の見込みが立ったとしている。自社サイトで公表したが、モデルの性能や対策の詳細は明らかにしていない。４月に発表されたミュトスはシステムの脆