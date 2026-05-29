日本共産党とはどのような政党なのか。元日本共産党区議団幹事長の松崎いたるさんは「間違いを認めないのが共産党の伝統であり、弱い立場の者には厳しいが、誤りが明らかになっても謝罪できないのが党幹部の体質だ」という――。（第3回）※本稿は、松崎いたる『日本共産党 悪魔の事件簿』（Hanada新書）の一部を再編集したものです。日本共産党中央委員会事務局（画像＝Russavia／CC-BY-SA-2.0／Wikimedia Commons）■国家権力を