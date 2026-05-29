巨人・阿部慎之助監督の長女が児童相談所に連絡し、警察が監督を現行犯逮捕した事件。みずからも家庭に児相が介入した体験をもつ藤井セイラさんは「監督の辞任会見がミスリードを誘い、監督復帰を求める署名など、被害を受けた子どもの立場に立っていないリアクションが起こっていることが心配だ」という――。■「殴る蹴るはない」＝暴行ナシではない2026年5月25日19時頃、巨人・阿部慎之助監督（47）が自宅で18歳の長女の「襟元