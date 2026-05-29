利用者の減少で赤字が続く岐阜県の名鉄広見線の一部区間について、沿線の３つの自治体が路線の存続を断念しました。 【写真を見る】利用者減少で赤字に… 名鉄広見線｢新可児～御嵩｣間が廃線へ 岐阜県の御嵩町･可児市･八百津町が路線の存続を断念 2028年度末まで運行継続できるよう名鉄に要望 岐阜県の御嵩町、可児市、八百津町の名鉄広見線の沿線の3市町は、「新可児～御嵩」の区間について、名鉄との存続に向けた協