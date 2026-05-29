バレーボールでＳＶリーグ男子の名古屋は２９日、今季２０２５―２６シーズン限りで退団した佐藤駿一郎容疑者が乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたことを受け、全選手とスタッフを対象とした薬物検査を実施していることを発表した。４月に佐藤の退団は発表されていたが、名古屋は２８日に同容疑者との契約を解除した。佐藤容疑者は、日本代表合宿中だった２７日に、都内のパチンコ店で遊技。