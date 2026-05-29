◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―巨人（２９日・エスコンフィールド）巨人の松本剛外野手が「９番・左翼」で出場し、第３打席で古巣から初安打となる右前適時打を放った。執念が勝った。３―２の６回２死三塁。カウント２―２から日本ハム先発・達の高め直球をはじき返し、右前へ運んだ。昨季まで１４年在籍した日本ハムから昨オフに国内ＦＡで巨人入り。会見で「ファンのみなさまにもすごく温かい言葉をずっと