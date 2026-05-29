歌手・西野カナのへそ出し衣装ショットが話題になっている。西野は２９日までに更新したインスタグラムに「ＳＴＡＲありがとうございました！」と感謝の言葉を記し、「トロピカルのステージかわいかった」とつづった。ショート丈のトップスに紫のジーンズを合わせ、パステルカラーを基調としたコーデをアップ。この投稿に「１枚目がヘソピの写真を出すカナやんは、ココを観て欲しかったんだね衣装はビーチに似合う感じで可