皆藤愛子アナウンサーが夏らしい衣装ショットを公開し、絶賛の声が寄せられている。皆藤アナは２９日までに自身のインスタグラムで、ドット柄のノースリーブワンピースコーデを披露。首元が開いたデザインで、夏らしいショットを披露した。この投稿にファンからは「めっちゃ可愛くて綺麗」「爽やかなえがおが素敵ですね」「素敵な笑顔」「圧倒的なかわいさ」「綺麗ですね！」「涼しげ〜」「とても良く似合っています」などの