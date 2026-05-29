ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ」が２９日、公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで新メンバーとして小島はな（２２）が加入することを発表した。小島はこれまでもアイドル活動の経験があり、１０歳だった２０１４年からアイドルグループ「３Ｂｊｕｎｉｏｒ」のメンバーとして活動を開始。２０１８年に同グループが解散して以降は「ＡＭＥＦＵＲＡＳＳＨＩ（アメフラッシ）」のメンバーとして