◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（２９日・みずほペイペイ）広島の玉村昇悟投手が７回６安打２失点で２点リードを許してマウンドを降りた。２回１死三塁から山本祐の遊ゴロの間に先制点を与えると、３回先頭の正木に中堅へソロを運ばれた。前回登板の５月２１日・ＤｅＮＡ戦（マツダ）では６回１失点で今季初勝利。中７日のマウンドで２勝目を狙ったが、今季４登板目で初の複数失点を喫した。４回以降は