俳優の福士蒼汰が２９日、都内で行われた映画「ＴＯＫＹＯＢＵＲＳＴ―犯罪都市―」（内田英治監督）の初日舞台あいさつに、主演の水上恒司、共演のユンホらと登壇した。犯罪集団のボス役。撮影にあたって筋肉の増量をしたが、さらに「撮影の直前のパンプアップをすごく大事にした」と語った。「エキストラさんが３００人以上いる新宿歌舞伎町のド真ん中で、筋トレしました」と照れながら告白。「ちょっと恥ずかしかったけど