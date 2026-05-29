ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のメンバーで俳優としても活躍する佐野勇斗が２９日までにＳＮＳを更新。ピザを頬張るショットを公開した。佐野は自身のインスタグラムに「ＮｅｗＹｏｒｋＣｉｔｙ！！！」と記し、プライベートショットを披露。大きなピザにかぶりつく様子や自撮りショットなどを公開。この投稿に「料理ぜんぶ美味しそうニューヨークでリフレッシュできて良かった」「食べてるの愛しい」「ピザ大き