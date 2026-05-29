検察の現場で起きた性被害を、それまで多くの性暴力事件を担当した女性検事が被害者として告発する。そんな切ないことがあるだろうか。しかも、その過程でPTSD（心的外傷後ストレス障害）を発症し、検察官として誇りをもってやっていた仕事ができなくなり、2026年4月30日に辞職を余儀なくされた。それがひかりさん（仮名）が訴える、大阪地検の元検事正・北川健太郎被告による性暴力裁判だ。いったいなぜこのようなことになってい