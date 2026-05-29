日本バレーボール協会は29日、男子日本代表の合宿中に佐藤駿一郎容疑者（26）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたことを受け、東京都内での合宿に参加する全選手、スタッフに薬物検査を実施して全員陰性だったと発表した。所持品検査でも問題がなかったという。2025〜26年シーズンに所属していたSVリーグ男子の名古屋は、全選手とスタッフに薬物検査を実施すると発表した。また、今回の事件についての説明、状況などの