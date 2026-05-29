是枝裕和監督（63）が29日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた新作映画「箱の中の羊」初日舞台あいさつに登壇。フランスで開催された世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭コンペティション部門に出品され、16日の公式上映前にレッドカーペットを歩いた際、初主演した千鳥の大悟（46）の相方ノブ（46）が芸者姿で見守っていたのを脇の取材エリアで発見も、大悟から「ぜひ、無視してくれ」と言われたと明かした。是枝監督は、カ