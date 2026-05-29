スライドドアワゴンSUV!?2026年5月16日、17日の２日間に渡って愛知県国際展示場（スカイエキスポ）にて開催された、オートメッセ in 愛知。会場にはさまざまなショップやメーカーがブースを構え、来場者が足を留めるシーンが見られましたが、中でもファミリー層を中心に注目度が高かったのが、愛知初出展となる「パパママカーズ」のブースでした。パパママカーズは中古車をベースに自分だけのカスタマイズカーを造り上げてくれ