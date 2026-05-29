全面進化した最新「Q3」アウディは2025年、第3世代となる新型コンパクトSUV「Q3」シリーズを世界に向けて発表しました。2018年に登場した第2世代から約7年を経て全面刷新されました。同モデルは4月11日から東京都内の2つのショールームで欧州仕様車の期間限定先行展示が行われるなど、今夏日本発売に向け準備が進められています。【画像】まもなく登場予定の新型「“ちいさな”高級SUV」！ アウディ「新型Q3」を 画像で見る（5