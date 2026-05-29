子どもが放課後に友達を家に連れてくることもあるでしょう。家のルールを守ってくれるならいいですが、ママたちの言うことを聞かない友達もいるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『小1息子の友達のことです。「家の中で遊ぶときは2階、リビングには入らないで」と伝えているのに入ってきます。下に1歳の子がいますが、抱っこしたりお昼寝の邪魔をしたり。そして乱暴なのも気になります。息