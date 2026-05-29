指定暴力団＝八代目合田一家の幹部が今月、恐喝未遂の疑いで逮捕された事件で山口地方検察庁は嫌疑不十分としてきょう（29日）この幹部を不起訴としました。指定暴力団＝八代目合田一家の幹部はことし2月、知人男性に対し右手薬指に包帯を巻いた画像を送信。「もーお金が待てん」「このざまです」などとメッセージを送信し、金を脅しとろうとしたとして恐喝未遂の疑いで今月、逮捕されていました。しかし、山口地検は