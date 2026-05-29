＜リゾートトラスト レディス2日目◇29日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞最終ホールの大ピンチをボギーでしのいだ吉澤柚月が2つスコアを伸ばし、トータル4アンダー・3位タイで決勝ラウンドに進出した。QTランキング76位で迎えた今季だが、限られた出場機会の中でポイントを積み重ね、すでに第1回リランキングの突破は確実。初シード、初優勝へ、このまま自分のゴルフを貫いていく。【写真】良