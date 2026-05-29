＜〜全英への道〜ミズノオープン2日目◇29日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞米澤蓮がまたもトラブルに見舞われた。初日の6番で「ヤシの木の真ん中」に入るアクシデントによるボギーを喫していたが、2日目は「ボールが動いてしまった」ことでペナルティを受けた。【写真】きのうは6番のヤシの木に“ズボッ”10番から出た米澤は11番パー5で幸先良くバーディを奪ったが、直後の12番でトラブルが発生した