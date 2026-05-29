栃木県で住人の女性が殺害された事件で、事件を主導したとみられる男を警察は29日、公開手配しました。■“国外に逃亡”公開手配の男、空港で…強盗殺人事件が起きた3日後。男の姿は、成田空港にありました。益田和彦容疑者（48）。栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件を主導したとみられる人物です。警察は29日、強盗殺人容疑で公開手配に踏み切りました。すでに、国外に逃亡しているとみられる益田容疑者。空港では頭に眼鏡をか