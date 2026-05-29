「西武−ＤｅＮＡ」（２９日、ベルーナドーム）今季交流戦の本拠地初戦となった西武が、上下黒のユニホームを着用して試合に臨んだ。全身黒は球団史上初で、「ＬｉｏｎｓＢｌａｃｋＭｏｄｅ」として交流戦の本拠地９試合で着用予定。ＳＮＳ上では「西武のユニめっちゃ黒い」「格好良いな」「西武のユニくそかっこいいやん」と好評のコメントが。一方で「かっこエエけど、西武っぽくねえええええ」「まだ見慣れないから違